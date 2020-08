FDP im Bezirk Muri mit Engagement unterwegs für wichtige sachpolitische Geschäfte

FDP-Bezirkspartei hat Parolen zu den Abstimmungen vom 27. September gefasst

In sieben Wochen werden Regierungsrat und Grosser Rat im Kanton Aargau neu gewählt. Noch vorher steht ein weiterer wichtiger politischer Termin vor der Tür: der Abstimmungssonntag am 27. September mit fünf nationalen und drei kantonalen Abstimmungsvorlagen. Zudem werden im Bezirk Muri die Bezirks- und Friedensrichter für die nächste Amtsperiode gewählt. Vorstand und Grossratskandidaten der FDP Bezirk Muri haben zu den Urnengängen Parolen gefasst und engagieren sich bei zwei Vorlagen an vorderster Front: für ein Ja zur Beschaffung neuer Kampfjets und für ein Nein zur Kündigungsinitiative (Begrenzungsinitiative). Die Bezirkspartei wirbt deshalb mit eigens gestellten Plakaten für ihre Positionen. Der Murianer Grossrat Stefan Huwyler leitet zudem als kantonaler Geschäftsführer die entsprechenden überparteilichen Komitees.

Die Corona-Krise stellt die Schweizer wie auch die Aargauer Wirtschaft stark auf die Probe. Der Austausch an Waren und Dienstleistungen über die Landesgrenzen und damit die Wertschöpfungsketten wurden unterbrochen. Mit Annahme der Kündigungsinitiative würde dies zum Dauerzustand. Die Wirtschaftsbeziehungen zum wichtigsten Handelspartner, der EU, würden ohne Not in einer ohnehin schwierigen Zeit massiv erschwert. Dies gilt es in jedem Fall zu verhindern. Ein breit aufgestelltes, von der FDP mit Geschäftsführer Stefan Huwyler geleitetes, kantonales Komitee, setzt sich für ein Nein ein.



Funktionierende Flugwaffe als Teil einer integralen Sicherheit

Die Sicherheit in der Schweiz wird durch einen ganzen Verbund gewährleistet: Ambulanz, Polizei, Feuerwehr und auch die Armee als Sicherheitsreserve auf dem Boden und Flugzeuge zum Schutz in der Luft. Alle Bestandteile dieser Kette brauchen die notwendigen Fähigkeiten und Mittel, um ihre Aufgaben meistern zu können. Es ist mehr als angebracht, dass der Bund darin investiert und dass die Sicherheit der Schweiz eine hohe Priorität geniesst. Die Beschaffung neuer Kampfjets ist richtig und wichtig. Auch bei dieser Abstimmung ist im Kanton Aargau die FDP in enger Zusammenarbeit mit ihrer Jungpartei, den Jungfreisinnigen, im Lead.

Im Weiteren stimmt die FDP Bezirk Muri auf nationaler Ebene dem Bundesgesetz betr. Abzug von Kinderbetreuungskosten zu, abgelehnt werden das Jagdgesetz und der Vaterschaftsurlaub. Auf Ebene Kanton stimmt die FDP-Bezirkspartei allen drei Vorlagen zu: der Abschaffung der Schulpflege (zwei Abstimmungen) und dem Energiegesetz.

Tobias Knecht, Präsident FDP Bezirk Muri, hält fest: «Andere Parteien sehen bereits jetzt nur noch die bevorstehenden Grossratswahlen. Für die FDP ist Sachpolitik zentral, deshalb setzen wir uns mit vollem Engagement im Sinn unserer Parolen ein für die Sachabstimmungen am 27. September!»





Die Parolen der FDP Bezirk Muri für den 27. September 2020 im Überblick

Nationale Abstimmungen:

Kündigungsinitiative (Begrenzungsinitiative): Nein

Beschaffung Kampfflugzeuge: Ja

Jagdgesetz: Nein

Bundesgesetz Abzug Kinderbetreuungskosten: Ja

Vaterschaftsurlaub: Nein

Kantonale Abstimmungen:

Anpassung Führungsstrukturen Volksschule (Abschaffung Schulpflege): 2x Ja

Energiegesetz: Ja





Richterwahlen Bezirk: FDP tritt mit Bisherigen an

Bei den Wahlen für das Bezirksgericht schickt die FDP ihren bisherigen Bezirksrichter Erich Thalmann, Boswil, ins Rennen. Als Friedensrichter kandidiert wiederum Rolf Leu, Sins. Beide Kandidaten werden zudem auch von SVP und CVP zur Wahl empfohlen. Die FDP Bezirk Muri ist erfreut, mit Erich Thalmann und Rolf Leu bewährte und kompetente Kandidaten zur Wiederwahl vorschlagen zu können.