Am Samstag, 20. Oktober 2018, fand zum ersten mal das von der FDP Wangen organisierte Herbstfest statt. Von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr wurden die zahlreichen Gäste beim ehemaligen Pfefferlihof bei herbstlichem Ambiente mit Risotto, Grillwaren und diversen Weinen bedient.

Am Fest konnte an mehreren Ständen Wein und andere Delikatessen degustiert werden, so etwa auch die vorzüglichen Weine des Weinguts Peter Storck aus Traben-Trarbach, der Wangner Partnergemeinde. Für herbstliches Ambiente sorgten neben dem phänomenalen Wetter auch etwa eine „Marronitrommel“, welche vor allem bei den Kindern für grosse Neugierde sorgte.

Neben zahlreichen Besuchern aus Wangen und der Umgebung, beehrte auch der Kantonalpräsident, Stefan Nünlist, das Fest mit seiner Anwesenheit. Für alle, die das Fest verpasst haben: Die Chance für eine Neuauflage im nächsten Jahr sind gross!