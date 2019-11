Fasnachtseröffnung 11.11.2019 Alte Mühle Egerkingen

Am Montag 11. November kehrt der Naare Rot aus den 70zigern zurück, wo er mit viel Liebe, Frieden und Frauen-Power motiviert wurde für ein neues Abenteuer mit dem Motto «Fiesta Mexicana». Am 11.11.2019 ab 17.00 Uhr lädt der Naare Rot zum «Fürobebier» auf dem Platz der Alten Mühle in Egerkingen ein. Anschliessend um 19.00 Uhr wird das neue Oberhaupt enthüllt: Wen kann Brige I. für die Fasnacht 2020 mit Liebe und Frauen-Power stärken? Die Spannung steigt und die Vorfreude ist gross. Wer macht die 5. Jahreszeit zur wildesten und längsten «Fiesta Mexicana»? Durch die rhytmischen Töne der Chräieschränzer und der Ohregröble, werden wir auf die Fasnacht eingestimmt. Der Naare Rot Egerkingen freut sich auf eine grosse Fasnachtsgemeinde. (StV)