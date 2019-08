Ein kleiner Weiher mitten im Wald, daneben ein Brunnen mit frischem Trinkwasser, dazu eine Feuerstelle mit Bänken, das ist der Eigiweiher oberhalb von Wettingen! Am letzten Sonntag hat die CVP an diesem wunderbaren Ort einen Familientag durchgeführt. Eltern mit ihren Kindern aber auch Grosseltern und viele weitere Personen aus Wettingen und Umgebung haben im kühlen Schatten einen geselligen Nachmittag verbracht. Nach dem Apéro galt es erst mal das benötite Brennholz zu sammeln, damit auch die letzte Bratwurst gar werden konnte. Aus den Anwesenden tat sich bald ein Grillmeister hervor, der den Überblick über den vollen Grill nur selten verlor. Vom CVP-Risottobus genossen alle ein feines Rüeblirisotto als Beilage zu den Grilladen. Herzlichen Dank den beiden Köchen! Die Kinder vergnügten sich am Bach, auf dem Barfussweg oder beim Beobachten der vielen Frösche und Kaulquappen. Nach dem Essen und dem Genuss eines gekühlten Lägerebräus oder einer Fassbrause aus dem Brunnen, hat sich Wettingens Förster, Markus Biland, die Zeit genommen, um den Interssierten einen spannende Einblick zum Wettinger Wald und dessen Bewirtschaftung zu geben. Die Kinderaugen wurden derweil gross und grösser: Zwei Esel haben den Weg zum Eigiweiher gefunden und standen nun bereit für einen Ausritt. Alle kamen auf ihre Kosten. Zum Abschluss des Nachmittags stand die Eigiregatta auf dem Programm. Es galt ein Floss, lediglich aus Naturmaterialien, zu bauen. Die Grösse war ebenfalls limitiert. Das Floss, welches den Eigiweiher als erstes ohne zu kentern überquert hatte, wurde zum Sieger erkoren. Es kam zu einem Kopf an Kopf Rennen zwischen einem tankerähnlichen Gebilde und einem eleganten Segelschiff, welches Letzteres zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

Wir freuen uns über diesen gelungenen Anlass und werden nächstes Jahr in einem ähnlichen Rahmen wieder einen Familientag durchführen!