Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel – man weiss nie was man bekommt. Doch das gilt nicht für die MG Muhen, musikalische Leckerbissen sind garantiert. An den diesjährigen Konzerten erwartet der Musikliebhaber konzertante Melodien, Evergreens von Udo Jürgens, ABBA, Peter, Sue und Marc, aber auch der Geist von Amy Winehouse lebt durch die MGM auf. Auch das Genre Pop & Rock kommt nicht zu kurz, sogar Songs von Schweizer Popgrössen gehören ins Repertoire...

Das Nachwuchsensemble steht den «Grossen» in nichts nach und freut sich auf seinen ers-ten öffentlichen Auftritt. Die Tambouren Oberentfelden-Muhen sind auch dieses Jahr wieder mit von der Partie und präsentieren ihre wirblige Trommelshow.

Es warten also einige musikalische Leckerbissen. An den Abenden vom 12./13. und 19. Januar hat es noch freie Plätze, der Samstag, 20. Januar ist bereits ausverkauft. Reservationen sind täglich während 18 – 20 Uhr unter Tel. 077 463 10 12 möglich oder jederzeit online unter www.mgmuhen.ch oder via Mail reservationen@mgmuhen.ch.

Die Konzerte finden in der Mehrzweckhalle Hirschthal statt, Beginn jeweils um 20 Uhr, Türöffnung und Nachtessen ab 18.30 Uhr.