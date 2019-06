Das erste Wochenende in Aarau ist geschafft, der Auftakt mehr als geglückt. Auch die turnenden Vereine aus Stetten waren aktiv vertreten, sei es an der Eröffnungsfeier mit dem KiTu und beim Turnen anno dazumal, im Einzelturnen oder auch im Vereinswettkampf. Und diesmal stand auch der Wettergott auf der Seite der Turnerinnen und Turnern, bis auf ein Gewitter am Samstagabend konnten in Aarau alle Wettkämpfe planmässig durchgeführt werden.

Das Art of GeTu bestritt seinen Wettkampf am Freitag. Der Aargauer Meistertitel beflügelte die Truppe sichtlich, in allen Disziplinen durfte man sich Noten deutlich über der 9 schreiben lassen. Bereits am Donnerstag und am Freitag fanden die Einzelwettkämpfe statt, auch hier schnitt die Stetter Truppe gut ab, André Winkler durfte sogar eine Auszeichnung aus Aarau mit nach Hause nehmen. Und schliesslich hatten auch die Jugi-Knaben am Sonntag ihren grossen Auftritt. Zusammen mit der Mädchenriege Stetten starteten sie in der 1. Stärkeklasse zu ihrem Dreiteiligen Wettkampf. Unterstützung erhielten sie nicht nur von den treuen Fans, auch die Vereinsfahne vom STV begleitete die grosse Stetter Schar.

Und hier der Resultate-Überblick vom 1. Wochenende:

Turnwettkampf

Cindy Bonin, 444. Rang Kategorie B Turnerinnen, Aktive, 22.41

Fabian Humbel, 473. Rang in der Kategorie B Turner, Aktive, 23.30

Tim Bonin, 561. Rang in der Kategorie B Turner, Aktive, 22.40

Mike Locher, 579. Rang in der Kategorie B Turner, Aktive, 22.23

Martin Schönauer, 585. Rang in der Kategorie B Turner, Aktive, 22.10

Sue Busslinger, 119. Rang in der Kategorie C Turnerinnen, 35+, 23.60

André Winkler, 80. Rang mit Auszeichnung, in der Kategorie C Turner, 35+, 28.07

Guido Humbel, 118. Rang in der Kategorie C Turner, 35+, 27.54

Geräteturnen

Guido Humbel, 91. Rang in der Kategorie KH Turner , 42.35

3teiliger Vereinswettkampf

Art of GeTu, 11. Rang in der 3. Stärkeklasse, 27.66

Jugi Knaben, 139. Rang in der 1. Stärkeklasse (zusammen mit der Mädchenriege), 21.81

Der STV Stetten gratuliert allen Turnerinnen und Turner herzlich zu dieser Leistung.

Und so startet der STV Stetten am zweiten Wochenende in Aarau:

Am Donnerstag, 20. Juni 2019, 3-teiliger Wettkampf mit den Disziplinen Gerätekombination, TeamAerobic, Fachtest Allround, Schulstufenbarren und Barren

Am Freitag, 21. Juni 2019 nehmen zwei Mannschaften an der Volleynight teil

Am Sonntag, 23. Juni 2019 ist ab 15 Uhr der grosse Empfang aller turnenden Vereine aus Stetten. Wir freuen uns auf tolle Tage in Aarau und viele Fans!