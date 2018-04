Save the date! Am 28. / 29. September 2018 findet das erste TVW-Oktoberfest in Würenlos statt! Am Freitag- und Samstagabend werden je rund 130 Personen in Dirndl und Lederhosen einen unterhaltsamen Abend im (oktober)festlich geschmückten Gmeindschäller verbringen. Zuerst wird auf der Wiesn Würenlos gemütlich gegessen und dann später auf den Festbänken zu Livemusik getanzt und gesungen! Wie in München ist aber auch im Gmeindschäller um 23.00 Uhr Schluss. Aber die Party geht trotzdem weiter: In der Werkstatt Würenlos beim Bahnhof erwarteten wir euch an der offiziellen Afterparty. Bis spät in die Nacht kann dort weitergefeiert werden! Der Event ist öffentlich und somit nicht nur für Vereinsmitglieder.