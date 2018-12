Das erste Kids-Tennisturnier der in Wohlen und Villmergen stationierten Tennisschule von Manuela und Martin Büttler war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. 17 Kinder nahmen am Turnier teil. Die Teilnehmenden stammten hauptsächlich aus dem Freiamt und dem Seetal. Sie spielten in zwei verschiedenen Stärkeklassen nach den Richtlinien von Swiss Tennis (Kids Tennis High School) um den Sieg. Nach den Gruppenspielen wurde in der Finalrunde um die Platzierung gespielt.

Die vielen Zuschauer kamen in den Genuss von vielen spannenden Spielen. Die Kids wurden mit viel Applaus für die tollen Ballwechsel belohnt. Manuela und Martin Büttler versprachen den Kindern und Eltern, dass dieses Turnier eine Fortsetzung finden wird.