In Davos fand bei tollem Herbstwetter am Samstag, 15. September, der Abschluss der Schweizer Triathlon Saison mit dem Challenge Davos Festival statt.

Mit gleich zwei Silbermedaillen über die olympische Distanz kehrten Sophie Herzog und Martin Barner von diesem anspruchsvollen Wettkampf heim.

Auch in Murten standen fünf Triathleten des Wildcats Team am Start. Alexa Magallon siegte in ihrer Alterskategorie in der Kurzdistanz und auch die übrigen Athleten zeigten tolle Leistungen.