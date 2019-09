53 motivierte Boys und Girls spielten um „Games, Sets and Matches“

FRICK. Das überregionale Juniorenturnier «AKB Dino Cup» auf der Anlage des Tennisclubs Frick ist auch dieses Jahr erfolgreich über die Bühne gegangen. «Wir haben uns über die spannenden und fairen Spiele, die freudigen Gesichter sowie über die ausserordentlich gute Stimmung sehr gefreut.» bilanzieren unisono Tanja John, Juniorenverantwortliche im Tennisclub Frick (TCF) und Andi Schmid Turnierleiter und Tennislehrer.

Auch die überregionale Resonanz des Dino Cups ist erwähnenswert. Nebst vielen Tennisjunioren aus dem Fricktal und den Nachbarsregionen, haben Jugendliche aus Mendrisio, Winterthur, Flaach, Delémont und Roggwil am Turnier teilgenommen. Das unterstreicht die Beliebtheit des Events.

In 9 Tableaus konnten sich die Junioren mit ihren Altersgenossen messen, ihr erlerntes vor Publikum zeigen und Matchpraxis sammeln.

Zum ersten Mal wurden die Pokale den strahlenden Siegern von Davide Cubito, dem neuen Niederlassungsleiter der AKB in Frick, übergeben.

Beim TCF freut man sich über die Teilnahme von 12 eigenen Junioren und über den Sieg in der jeweiligen Alterskategorie von Vladan Krisan, Medea John und Simon Bringold. Linus Egger, Elias Zimmermann und Leano John scheiterten erst in den Halbfinals an einem stärkeren Gegner.

Für das leibliche Wohl der angehenden Tenniscracks und ihrer Fangemeinde sorgten während der Turniertage Judith Keller, Andrea Sahmer sowie weitere Helfer mit ihren feinen Gerichten aus der TCF-Clubhausküche.

Finalspiele:

MS 18&U R3/R7: Vladan Krisan R3 (TC Frick) – Gregor Widmer R4 (TC Grüze) 6:3, 6:4

MS 16&U R3/R5: Gruppenspiele: 1. Platz: Jonas Marending R3 (TC Rheinfelden), 2. Platz: Mika Perrin R3 (Basler LTC)

MS 16&U R6/R9: Mats Keigel R6 (TC Füllinsdorf) – Joel Meister R6 (TC TAB) 6:4, 6:3

MS 14&U R3/R9: Aidan Hohenstein R5 (TC Brugg) – Fabio Rudin R7 (TC Arlesheim) 6:4, 6:2

MS 12&U R5/R7: Simon Bringold R5 (TC Frick) – Adam Dus R6 (TC Brugg) 6:4, 6:1

MS 12&U R7/R9: Gianluca Hirt R7 (TC Huba) – Umut Can Irmak R7 (TC Haugraben) 6:3, 6:4

MS 10&U R8/R9: David Spycher R9 (TC Wohlen) – Lion Dumitrescu (R9) 6:0, 6:0

WS 12&U R5/R7: Medea John R5 (TC Frick) – Ana Frommenwiler R7 (TC Sursee) 6:1, 6:3

WS 12&U R7/R9: Julia Marending R7 (TC Rheinfelden) – Laura Frei R9 (TC Roggwil) 6:3, 6:1