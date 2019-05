Nach einem erfolgreichen Vereinsjahr durfte die Kammergesellschaft Wohlen an ihrer diesjährigen Generalversammlung zwei neue Mitglieder aufmehmen.

Nach der Begrüssung der zahlreich erschienenen Kammerherren durfte Präsident Peter Michel in seinem Jahresbericht auf ein ereignisreiches Vereinsjahr 2018/2019 zurückblicken. Besondere Erwähnung fanden dabei der Familienhöck, welcher am 2 September 2018 in der Schnüzi-Schür in Fischbach-Göslikon stattfand, sowie die Eröffnung des Schüwo-Parks in Wohlen im Oktober 2018, bei welcher die Kammergesellschaft die Bar in der neuen Eishalle betreiben konnte. Der grösste Teil des Jahresrückblicks drehte sich aber selbstverständlich um die Fasnacht 2019. Peter Michel bedankte sich dabei insbesondere ganz herzlich beim Ehrenkammer 2019 „Erik de Boufüehrer“ und seiner charmanten Gattin Anita für ihr grosses Engagement während den Fasnachtstagen. Sie absolvierten das fasnächtliche Mammutprogramm, unter anderem mit den Fasnachtsumzügen in Sarmenstorf, Dottikon, Wohlen (Kinderumzug), Bremgarten und Urdorf bravourös und mit viel Herzblut. Sie waren ein tolles Aushängeschild der Kammergesellschaft. Unterstützt wurden "Erik de Boufüehrer" und Anita insbesondere durch das Ex-Ehrenkammererpaar „Traugi de Biker" und Helena.

Nach der Genehmigung der Jahresrechnung folgte das Traktandum "Mutationen". Dem Vorstand lagen die Bewerbungen von Alain Schulz und Hanspeter Muff vor. Alain Schulz ist in der Region Wohlen als langjähriger Spieler und Captain der 1. Mannschaft des FC Wohlen bestens bekannt. Hanspeter Muff begleitet die Kammergesellschaft seit mehreren Jahren mit enormem Einsatz als Hoffotograph und ist somit in der Gesellschaft sehr gut vernetzt. Der Vorstand führte mit den Aspiranten vorgängig ein Gespräch und konnte die beiden Aspiranten der Generalversammlung zur Aufnahme empfehlen. Diesem Antrag sind die Vereinsmitglieder gefolgt. Alain Schultz und Hanspeter Muff schafften in der gemäss Statuten geheim durchgeführten Wahl die erforderliche Zweidrittelmehrheit problemlos. Die Kammergesellschaft zählt neu 68 Mitglieder.

Auf die Aufnahme der beiden Neumitglieder erfolgte die Wahl des Vorstandes. Sämtliche bisherigen Mitglieder stellen sich erfreulicherweise erneut zur Verfügung und wurden von der Versammlung mit langanhaltendem Applaus wiedergewählt. Der Vorstand setzt sich weiterhin aus Pierre Londorf, Daniel Bigler, Frank Englisch, Dominic Kuhn, Dominik Donat, Philipp Neeser sowie dem Präsidenten Peter Michel zusammen.

Zum Schluss der Versammlung bedankte sich Präsident Peter Michel bei allen Kammerherren für ihren Einsatz zu Gunsten der Kammergesellschaft und der Wohler Fasnacht und blickte mit Vorfreude auf das kommende Vereinsjahr mit einer grossartigen Fasnacht 2020 mit dem 190. Kammerball Maximal am 22. Februar 2020 als Höhepunkt.