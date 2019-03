Am Samstagmorgen um 06.45 Uhr begann für den Turnverein und Damenturnverein Wölflinswil die Reise nach Engelberg. Wir verbrachten zwei Tage im Schnee mit Ski und Snowboard. Am Samstag um diese frühe Uhrzeit war die Müdigkeit noch deutlich zu spüren, doch als es Zeit war für die Piste, schwand die Müdigkeit und die Freude war gross. In einzelnen Gruppen machten wir die Pisten unsicher. Die Mittagspause wurde bei durchzogenem Wetter im Restaurant verbracht.

Am Sonntag wurden die letzten Abfahrten bei strahlendem Wetter genossen. Unfallfrei und glücklich kamen alle im Tal an und machten sich bereit für die Abreise. Im Zug nach Hause sassen wir mit Musik beisammen und verbrachten die letzten Stunden miteinander. Um 20.30 Uhr hielt der Bus am Dorfplatz in Wölflinswil. Wir freuen uns schon auf das nächste erfolgreiche Skiweekend und bedanken uns für die grossartige Organisation dieses Wochenendes.