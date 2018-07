Der Turnverein Eiken führte am 06./07.07.2018 sein drittes Melileo Turnier in der Sporthalle Lindenboden Eiken durch. Am Freitag den 06.07.2018 fand der legendäre Fricktaler-Cup statt. Die 7 angetretenen Mannschaften lieferten sich spannende und unterhaltsame Spiele. Die Spiele wurden von den offiziellen Schiedsrichtern Beha Thomas und Lämmler Guido souverän geleitet. Im Finale standen sich der HC Viking Liestal und der TV Möhlin Select gegenüber. In einem packenden Spiel durfte sich der TV Möhlin Select aus der Nati B zum ersten Mal Fricktaler-Cup Sieger nennen am Melileo Turnier. Die Auszeichnung des Torschützenkönigs konnte sich Rätz Pascal vom HC Viking Liestal mit 14 Toren sichern.

Am Samstag 07.07.2018 traten diverse Mannschaften in den zwei Kategorien Plausch und Aktive zum Softhandballturnier an. Es waren tolle, wie amüsante Spiele zu sehen. In der Kategorie Aktive sicherte sich die O.V.O.F 1 aus Frick und bei der Kategorie Plausch das Team Vice Gym aus Münchwilen den ersten Platz. Diese beiden Mannschaften waren schon letztes Jahr zuoberst auf dem Podest und konnten den Titel so souverän verteidigen. Den Status des Penaltykönigs am Samstag sicherte sich bei den Männer unser Präsident Ries Kevin(TV Eiken) und bei den Damen Frey Rahel(TSV Frick). Diese zwei konnten unseren Vereinstorhüter Stocker Thomas(HSG Obermumpf) am meisten bezwingen. Dieser sprang ein, da diverse Nati-A/B Torhüter uns eine Absage erteilten. An beiden Tagen führte der Speaker vom TV Möhlin Spalinger Jürgen gekonnt durch das Turnier.

Am Samstagabend heizte die Band Philipp&Ralph aus Österreich die Stimmung ein. Dazu zeigte die Showgruppe „Fricktaljumpers“ aus Frick am Samstagmittag unter der Leitung von Schibler Tanja zwei begeisternde Auftritte, welche gut besucht waren. Dank tollem Wetter verweilte man noch bis in die Morgenstunden.

Das Organisations-Komitee unter der Führung von Müller Fabian zeigt sich mit dem Ausgang des dritten Melileo Turniers zufrieden. Wie es mit dem Turnier weiter geht steht noch in den Sternen. Der Turnverein Eiken setzt alles daran, dass die Lücken im OK, welche Gilgen Daniel und Müller Fabian hinterlassen, ebenbürtig zu ersetzen.

Das OK bedankt sich im Namen des Turnvereins beim Hauptsponsor der Firma MR Melileo Reinigungen aus Eiken für ihre Unterstützung in den letzten drei Jahren, wie bei all den anderen Sponsoren sowie Mithelfenden, welche das Durchführen dieses Anlasses überhaupt ermöglicht haben.