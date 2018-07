Vom 29. Juni bis 01. Juli 2018 fand in Bulle (Kt. Fribourg) bei sonnigem und heissem Wetter das 27. Eidgenössische Tambouren- und Pfeiferfest statt. Die Stammsektion des Tambourenvereins Erlinsbach war mit 19 Aktivmitgliedern an diesem Grossanlass vertreten. Die intensive Vorbereitung zahlte sich schlussendlich aus. Die Stammsektion erreichte im Wettspiel in der zweithöchsten Stärkeklasse (S2) von 30 teilnehmenden Vereinen, den sehr guten 8. Schlussrang. Weiter nahm der Verein in der Spezialkategorie Tambouren-/ Perkussion (TPER) teil. Mit der Eigenkomposition «Primetime 20:15» wurde der hervorragende 3. Rang von insgesamt 12. Teilnehmern erzielt. Somit gehört der Tambourenverein Erlinsbach schweizweit zu den besten Perkussions-Vereinen!

Nach diesem tollen und trommelreichen Wochenende in Bulle steht nun schon das nächste Highlight, der Maienzug Aarau, vor der Tür. Dort begleitet der Verein die Musikgesellschaft Erlinsbach an ihrem 100. Umzug.

Mehr Informationen zum Tambourenverein Erlinsbach gibt es unter www.drumshow.ch, auf Facebook, Instagram oder dem eigenen YouTube Kanal.