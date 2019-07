Trotz sehr warmen Temperaturen war der Gemeindesaal in Erlinsbach SO am Freitagabend gut gefüllt. Für die Infoveranstaltung zur Gewerbeausstellung im Herbst 2020 in Erlinsbach erschienen rund 60 Personen. „Es ist schön zu sehen, dass das Interesse an einer Gewerbeausstellung in Erlinsbach so gross ist“, sagt der OK-Präsident Willi Stadler schwärmend. 2009 fand die letzte solche Ausstellung im Erzbachtal statt, weitere Versuche einer Durchführung in der Zwischenzeit scheiterten.

Für die Mitglieder des Gewerbevereins Erlinsbach gab es bereits am Freitagabend die Möglichkeit sich für einen Stand an der Ausstellung vom 9.-11. Oktober 2020 anzumelden. Gleich im Anschluss an die Infoveranstaltung gingen rund zwei Dutzend Anmeldetalons beim Organisationskomitee ein. Für dieses ein voller Erfolg: „Für die erzpo2020 haben wir ein neues OK-Team aufgestellt. Engagierte Leute aus dem Dorf, die sich für die Gewerbeausstellung einsetzen. Vielleicht macht das jetzt den Unterschied?“ sagt der Präsident bilanzierend.

In etwas mehr als einem Jahr soll es in Erlinsbach mit der Gewerbeausstellung ein Wochenende für Gross und Klein geben; Wo sich das Gewerbe von seiner besten und spannendsten Seite zeigen kann. Und das mit bis zu 70 Ausstellern. „Es wird noch viel Arbeit auf uns zukommen, bis im Oktober 2020 dann die Ausstellung im Schulzentrum Bläuen steht“, sagt Willi Stadler. Dem Arbeitsaufwand sieht der OK-Präsident aber positiv entgegen und stellt klar: „Erlinsbach ist nach mehr als 10 Jahren bereit für eine weitere Gewerbeausstellung. Und wir sind es auch.“