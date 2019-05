Am 01. Mai fand bei strahlendem Sonnenschein unser #CVP Risotto Anlass auf dem Jahrmarkt in Schöftland statt. Um 06.30 Uhr rauschte der CVP Risottobus mit @Barbara Wasmer an und der Standaufbau mit @Isabell Landolfo und @Ramona Costa startete. Am späteren Vormittag füllte sich der Markt und der Tag entwickelte sich prima, so viele Besucher, die unser Risotto probierten und lecker fanden. Die Gespräche waren so bunt wie der Jahrmarkt selbst. Positive und kritische Gespräche mit unseren #Nationalratskandidierenden, die mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten punkteten und ein hervorragendes #TeamOrange darstellen!

Unsere Ständeratskandidatin und Parteipräsidentin Kanton Aargau @Marianne Binder-Keller kam am Nachmittag und führte sogleich Gespräche mit Besuchern und sammelte ebenfalls Unterschriften für unsere #Kostenbremse im Gesundheitswesen, stolze 145 Unterschriften, #Erfolg auf der ganzen Linie! Für die Jüngsten gab es Ballons zum Mitnehmen und auch etwas Süsses zum Verputzen und im Laufe des Nachmittags kam überraschend auch unsere Barbara Totzke (Leiterin Kantonalsekretariat) vorbei.

Herzlichen Dank an unsere Helferinnen und Helfer, @Barbara Wassmer & @Peter Lanz, @Ramona Costa, @Ilaria López-Peduzzi, @Ruth Rötheli und @Carla Bättig-Knüsel für ihren grossartigen Einsatz und ein ganz spezieller Dank an den Marktchef Herrn Maurer für die Möglichkeit am Jahrmarkt präsent zu sein. Bis zum nächsten Mal!

@Marianne Binder-Keller @Sabine Sutter-Suter, @Christina Bachmann-Roth, @Oliver Hunziker, @Daniel Käppeli, @Isabell Landolfo, @Marion Pfister, @Pia Viel

#CVP, #Ständerat, #MBK, #miteinanderfürdenaargau, #Nationalrat, #WahlenCH19