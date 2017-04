Am nationalen Sammeltag der Glückskette führten die in Rheinfelden und Umgebung ansässigen Kirchgemeinden und Pfarreien eine ökumenische Aktion durch. Ziel war es, auf die Not von über 20 Millionen Menschen aufmerksam zu machen und einen Beitrag zur Hungerbekämpfung am Horn von Afrika zu leisten.

Auf einem Dreibein hängt ein Kochtopf, bestückt mit den Plakaten der Sammelaktion. Auf den Plakaten ist ein schwarzer Säugling zu sehen, welchem flüssige Nahrung aus einer Tüte verabreicht wird. Dieses Kind hat offensichtlich Glück. Für tausende andere wird womöglich der Brei nicht reichen – daher auch der Alarm von Seiten der UNO. 4,4 Milliarden Dollar seien notwendig, um die Hungernden zu retten.

Neben den Kochtöpfen, die am Sammeltag vor dem Rathaus und vor der Post zum Spenden einladen, patrouillieren römisch-katholische, christkatholische und reformierte Kirchenpflegerinnen, Seelsorger, Jugendarbeiterinnen und ehrenamtlich Tätige der drei Konfessionen. Sie verteilen den Passanten Flyer, auch im weiteren Umkreis der Standaktion. Manche wissen bereits durch den Flyer-Versand und die Informationen der eigenen Kirchgemeinde, dass heute das Kirchenpersonal auf der Strasse steht und steuern den Sammeltopf direkt an. Andere lassen sich die Sache zuerst erklären oder nehmen den Flyer mit. So gewinnen sie Zeit und können in Ruhe überlegen, ob sie die Sache unterstützen wollen. Natürlich sieht man auch Leute, welche einen grossen Bogen um die Sammelstelle machen oder etwas unwillig abwehren, wenn ihnen ein Flyer entgegengestreckt wird.

Auf der Spitze der provisorisch anmutenden Dreibein-Konstruktion ist das Logo der Glückskette zu sehen. „Wir haben uns im ökumenischen Kreis dafür entschieden, die Sammlung der Glückskette zu unterstützen“, erklärt Linda Gaeta, die römisch-katholische Pfarreikoordinatorin. „Zwar haben die Kirchen ihre eigenen Hilfswerke, aber diese sind Partner der Glückskette und werden somit auch von der Sammlung profitieren“. Und die reformierte Pfarrerin Christine Ruszkowski-Hauri fügt hinzu: „Die Glückskette ist quasi der gemeinsame Nenner der verschiedenen Konfessionen“.

So füllen sich die Töpfe im Laufe des Tages nicht nur mit vielen kleinen und grossen Geldscheinen, sondern es ergeben sich auch viele Begegnungen und interessante Gespräche. Catherine Berger, Präsidentin der reformierten Kirchenpflege, weiss von einer Frau mittleren Alters zu berichten, welche extra aus Laufen nach Rheinfelden gefahren sei um die Aktion persönlich mit 200 Franken zu unterstützen. „Das war für mich der schönste Moment dieses Tages.“ sagt Berger und ergänzt: „Es wäre schon nicht das Gleiche, wenn diese Frau ihr Geld einfach einbezahlt hätte“.

Inzwischen ist der Stadtweibel zum Glückskette-Stand beim Rathaus gekommen. „Ich komme bereits zum zweiten Mal um „abzuladen“, was die Leute, die im Rathaus arbeiten, gespendet haben“, sagt Marcel Hauri strahlend und füttert den Topf mit Geldscheinen.

Als Radio SRF 1 um 16.15 Uhr anruft um sich nach dem Stand der Sammelaktion zu erkundigen, ist das Geld leider noch nicht ausgezählt. Dass die Aktion sich aber gelohnt hat, steht trotzdem schon fest.

Am Ende des Tages tragen die Sammlerinnen der letzten Schicht ihre Töpfe zum Pfarrei-Sekretariat, um das Geld zu zählen und auf das Konto der Glückskette einzuzahlen. Ob sie bei diesem „Geldtransport“ die Töpfe neutral einpacken sollten? „Nein, nein“, sagen sie überzeugt. „Im Gegenteil: vielleicht entsteht ja eine „Torschlusspanik“, wenn wir die Töpfe durch Rheinfelden tragen“, sagen sie mit einem Schmunzeln. Und tatsächlich werden sie nach wenigen Metern nochmals angehalten. Eine Frau ist nochmals umgekehrt und bringt einen Fünfliber. „Fünf Franken sind doch immerhin fünf Franken“, sagt sie – und schon verschwindet die grosse Münze im Topf.

Um fünf Uhr dann, nach dem „Kassensturz“, wird das Geheimnis gelüftet: Es kamen an den zwei Standorten in Rheinfelden 6 211 Fr. zusammen. Im Spendenfenster der Aktion sind inzwischen ca. 55 000 Fr. registriert. Die Kirchgemeinden und Pfarreien bedanken sich bei allen ganz herzlich, welche die Sammlung mit ihren Spenden und mit ihrem Engagement unterstützt haben.

Das Spendenfenster „Kirchgemeinden für Afrika“ bleibt noch bis zum 7. Mai offen: handeln.glueckskette.ch (direkt: https://agir.bonheur.ch/projects/kirchgemeinden-fur-afrika)