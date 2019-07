Am frühen Samstagmorgen machten sich 15 Turner aus dem MTV Kappel, begleitet durch einen Trommelwirbel, auf den Weg ans Eidgenössische Turnfest in Aarau.

Dieser Trommelwirbel muss die Turner wohl gehörig geweckt haben, jedenfalls waren die Turner den ganzen Tag in jeder Situation hellwach. Dies hat sich auch in einem ausgezeichneten Resultat wiederspiegelt. Die Turner aus Kappel erreichten in der 1. Stärkeklasse mit 28.17 Punkten den ausgezeichneten 15. Rang. Diese Punktezahl zeigt, dass sich der MTV Kappel in den letzten Jahren kontinuierlich steigern konnte. Waren es am ETF in Biel noch knapp 21 Punkte, notabene mit weniger Turnern, so wurden die 25.95 Punkte vom Kantonalen in Lostorf wieder um mehr als 2 Punkte übertroffen.

Das gute Resultat ist sicher auch auf die ausgezeichnete Kameradschaft unter den Männerturner zurückzuführen. Diese zeigte sich dann auch im Anschluss an den eigentlichen Wettkampf, als das Resultat beim gemeinsamen Mittagessen gefeiert wurde. Den Nachmittag verbrachten dann die Turner gemeinsam auf dem Festgelände im Schachen in Aarau. Am Abend gönnten sich dann einige Turner die tollen und anspruchsvollen Vorführungen in der Arena. Andere Turner zogen es vor, den Abend in einem der Festzelte ausklingen zu lassen.

Ein Dank hier an unsere Schiedsrichter Peter Zbinden und Heiri Lienhard, ohne ihren Einsatz wäre eine Teilnahme für unseren Verein am ETF gar nicht möglich gewesen. Ein Dank auch an die Supporter, welche uns während dem ganzen Wettkampf unterstützt haben.

Der MTV Kappel verabschiedet sich nun in die Sommerpause. Gleich danach geht es weiter mit der gemeinsamen Vereinsmeisterschaft mit den Turnerinnen aus dem Frauenturnverein. Anfang September steht dann die Dorfchilbi auf dem Programm. Hier ist das OK im Hintergrund schon fleissig mit der Planung beschäftigt.