Bereits zum 19. Mal konnte der Vorstand des GewerbePuls (Gewerbeverein Langendorf, Oberdorf, Rüttenen und Region), Lehrlinge und Lehrmeister in der Gaststube des Restaurant Chutz in Langendorf zu einem vergnüglichen Anlass mit einem von Mitgliedern gesponserten Nachtessen einladen. Insgesamt nahmen über 30 Personen an diesjährigen Anlass teil.

Im Rahmen einer Feier mit Würdigung der Verdienste der Lehrlingsausbildung durften insgesamt sieben erfolgreiche neue Berufsleute als Anerkennung ein vom Künstler Fritz Breiter (Langendorf) gespendetes Bild entgegennehmen.

Christina von Burg, Sekretariat GewerbePuls