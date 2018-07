Die Kantonalschützenfeste Graubünden, Thurgau und Zürich gehören bereits der Vergangenheit an, und es gibt einmal mehr viel positives zu berichten. Nicht allen Schützen lief es nach Wunsch, jedoch Kränze und Top-Resultate waren Tagesprogramm.

Unglücklich in diesem Jahr war, dass zwei Kantonalen Schützenfeste (Zürich und Graubünden) die gleichen Schiessdaten aufwiesen. Leider mussten die Schützen welche sich für den Festsieger-Ausstich qualifiziert haben zwischen eines der beiden entscheiden. Eigentlich wirklich schade, denn organisiert waren alle perfekt!

Übrigens... das KSF-Zürich wurde unter der Flagge der SG-Villigen geschossen, welche im Gegenzug am KSF-GR und KSF-TG für uns teilgenommen haben.

Festsiegerkonkurrenz ZH:

- Rang 10 Schumacher Hans

- Rang 13 Schumacher Walter

Gruppenwettkampf:

- Steinbruch 2235 Pkt. / Rang 4 / TG-KSF

- Steinbruch 2228 Pkt. / Rang 6 / GR-KSF

- Kawasaki 2215 Pkt. / Rang 12 / GR-KSF

- Steinbruch 276 Pkt. / Rang 15 / ZH-KSF

- Jäger 2157 Pkt. / Rang 49 / GR-KSF



Top Resultate:

- 97 Pkt. Schumacher Hans - Rang 23 / GR-KSF

- 96 Pkt. Schumacher Walter - Rang 31 / TG-KSF

- 96 Pkt. Schumacher Hans - Rang 46 / TG-KSF

- 96 Pkt. icki Sascha - Rang 67 / GR-KSF

- 95 Pkt. Chopard Rene - Rang 93 / TG-KSF

- 95 Pkt. Casati Michael - Rang 124 / GR-KSF

- 95 Pkt. Schumacher Walter - Rang 159 / GR-KSF



Top 20 Rangierungen:

Rang 4 / 2-Stlg. / GR-KSF - Schumacher Walter 533 Pkt.

Rang 5 / TG / TG-KSF - Müller Rolf 79 Pkt.

Rang 5 / Mil. / TG-KSF - Berner Urs 382 Pkt.

Rang 8 / Mil. / TG-KSF - Müller Rolf 381 Pkt.

Rang 11 / Mil. / TG-KSF - Bäumer Mark 379 Pkt.

Rang 12 / LM / GR-KSF - Schumacher Walter 564 Pkt.

Rang 13 / Serie / GR-KSF - Schumacher Walter 59 Pkt.

Rang 13 / Ehreng. / GR-KSF - Schumacher Hans 195 Pkt.

Rang 15 / Kranz / TG-KSF - Schumacher Walter 58 Pkt.

Rang 15 / LM / GR-KSF - Schumacher Hans 563 Pkt.

Rang 15 / LM / TG-KSF - Meier Sandro 560 Pkt.

Rang 20 / ND / GR-KSF - Schumacher Walter 1171 Pkt.

