In der letzten Sommerferienwoche trafen sich täglich 16 motivierte Juniorinnen und Junioren, um sich intensiv mit dem Tennissport auseinanderzusetzen.

Die Leiterinnen der Tennisschule «S.T.E.P. Tennis Training», Petra Fisch und Evelyne Leu, stellten gemeinsam mit den beiden Assistenten Jordane Russo und Patrick Steger ein abwechslungsreiches Wochenprogramm zusammen.

Nach dem gemeinsamen Einlaufen stand an jedem Tag ein bestimmtes Thema des Tennissports im Fokus. Dieses wurde mit verschiedensten Spiel- und Übungsformen erarbeitet.

Über den Mittag stärkten wir uns alle im Clubhaus bei einem feinen Zmittag und genossen die verdiente Pause mit Jassen, verschiedenen Kartentricks oder Unospielen, bevor das Training am Nachmittag weiterging.

Das trockene Wetter liess uns leider zeitweise im Stich, so dass wir an zwei Tagen in die Turnhalle Bärenmatt ausweichen mussten. Anstelle des Tennisnetzes kamen hier kurzerhand die Schwedenkästen und das Volleyballnetz zum Einsatz, so dass trotzdem mit dem Racket gespielt werden konnte. Ebenfalls in der Halle konnte das Konditionstraining wunderbar absolviert werden.

Der letzte Tag stand dann ganz im Zeichen von unterschiedlichen Turnierformen. Für jeden gewonnen Kurzmatch gab es ein Bändeli ans Racket. Zum Schluss konnten diese dann als Belohnung in süsse Sugus umgetauscht werden.

Auch die 4. Ausgabe der TCB-Tenniswoche verging wie im Flug. Alle Teilnehmer waren mit grossem Eifer dabei und trugen so zu einer wunderbaren Camp-Stimmung bei! Weitere Fotos sind auf www.tcbremgartenag.ch zu finden.

Karin Fischer, Juniorenverantwortliche