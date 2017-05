Überaus erfolgreiche Jugendabteilungen des STV Herznach am schnellsten Fricktaler

Am Samstag, 29. April 2017, eröffneten die Jugendabteilungen des STV Herznach die Wettkampfsaison 2017. Der STV Herznach startete mit 41 Kinder bzw. Jugendlichen und war sehr erfolgreich. Nebst 13 Auszeichnungen konnten auch 8 Medaillen in Empfang genommen werden. Bei den Mädchen Jahrgang 2008 gewann Alisha Bühler und bei den Mädchen Jahrgang 2006 gewann Lucia Acklin die Goldmedaille. Sogar einen Doppelsieg konnten wir bei den Knaben Jahrgang 2010 feiern. Die Goldmedaille sicherte sich Robin Bühler und die Silbermedaille gewann Jonas Bühler. Ebenfalls über eine Silbermedaille in ihrer Kategorie durften sich Anna Gross, Sina Emmenegger und Noel Bühler freuen. Den Medaillensatz komplett machte Moritz Hacker mit dem Gewinn der bronzenen Auszeichnung. Die Kinder hatten sichtlich Freude an ihrem ersten Wettkampf. Das Leiterteam ist sehr stolz auf den erfolgreichen Nachwuchs. Die Hälfte aller Teilnehmer des STV Herznach holten eine Medaille oder eine Auszeichnung. Bravo, weiter so. Bereits am 2. Juni 2017 werden die Jugendlichen ihr Können am UBS-Kids-Cup in Stein zeigen. Rangliste: https://www.ktv-fricktal.ch/.