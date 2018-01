Erfolgreiche erste Saisonhälfte

Der UHC Obersiggenthal darf auf eine erfolgreiche erste Saisonhälfte zurückblicken. Begonnen hat es am 25. Juni 2017 mit einem weiteren Highlight für den ganzen Verein. Nachdem man in der ersten Runde im Cup den Kontrahenten aus Lengnau ausschalten konnte, wartete in der zweiten Runde Zug United. Der Gegner aus der Innerschweiz ist auf die neue Saison hin in die höchste Liga (NLA) aufgestiegen. Trotz einer starken Teamleistung, unterlag man dem Favoriten am Schluss mit 1:10. Nach diesem Highlight startete die erste Mannschaft des UHCO in die Meisterschaft. Der Start gelang gut und auch der weitere Verlauf der Saison war durchaus erfolgreich. So musste man nebst sieben Siegen und zwei Unentschieden nur eine Niederlage in Kauf nehmen. So überwintert das Team mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den nächsten Verfolger an der Tabellenspitze.

Die zweite Herrenmannschaft des UHCO hatte zu Beginn der Saison noch etwas Mühe mit dem neu formierten Team. So kam die Mannschaft auch schon in der ersten Runde ins Straucheln und musste zwei klare Niederlagen hinnehmen. Man konnte sich danach dank der Massnahmen des Trainerstaff und einer klaren Leistungssteigerung schnell wieder fangen und die ersten Punkte gewinnen. Die Leistung blieb konstant und die Mannschaft befindet sich zur Saisonmitte auf dem sechsten Platz.

Auch in der Juniorenabteilung auf dem Grossfeld konnte sich der UHCO beweisen. Die U18 Junioren überwintern dank einer hervorragenden ersten Saisonhälfte ungeschlagen auf dem zweiten Rang in der Tabelle. Als Highlight sticht der 17:1 Sieg über Floorball Albis heraus, welcher zum Schluss der ersten Saisonhälfte in der heimischen Halle eingefahren werden konnte. Nach einem guten Saisonauftakt mussten die U16 Junioren zwar einige Niederlagen in Kauf nehmen, kämpften sich dann aber zur Saisonhälfte den sechsten Rang in der Tabelle zurück.

Auf dem Kleinfeld weisen die Junioren C ebenfalls eine weisse Weste aus. Das Team geht ohne Punkteverlust auf dem ersten Platz in die Winterpause. Bei den Junioren D startete man erneut mit zwei Mannschaften in die Saison. Die erste Mannschaft spielte eine sehr gute erste Hälfte und befindet sich aktuell auf dem dritten Platz. Die zweite Mannschaft sah sich mit einer starken Gruppe konfrontiert und konnte sich mit zwei Siegen und einem Unentschieden auf dem achten Platz festsetzen. Bei den Jüngsten im Verein, den Junioren E, wird keine Tabelle geführt. Aber auch Sie konnten bereits aus sechs Spielen zwei Siege feiern.

Der UHCO zieht für die erste Saisonhälfte ein durchaus positives Fazit. Von sieben Mannschaften konnten sich in der Tabelle vier Teams unter den ersten drei platzieren. Der Verein ist zuversichtlich, dass der weitere Verlauf ebenso erfolgreich sein wird und zum Schluss ein weiteres sehr positives Fazit gezogen werden darf.

Aktuelle Resultate, Spielberichte und News rund um den UHC Obersiggenthal finden Sie auf www.uhcobersiggenthal.ch oder auf unserer Facebookseite.