Am 25./26. November waren Ramona Brüderlin und Maurice Rösch vom Budo Sport Center Liestal am K1 Series A Turnier in Okinawa (Japan) am Start. Ramona in der Disziplin Kumite (Freikampf) Damen Elite +68kg und Maurice in seiner Spezialdisziplin Kata (Formen) Herren Elite.