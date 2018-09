Am Sonntag, 14. Oktober 2018 findet bereits zum 2. Mal der öffentliche Brunch der Harmonie Wettingen-Kloster mit anschliessendem Jassturnier im Saal der ref. Kirchgemeinde an der Etzelstrasse 22 in 5430 Wettingen statt.

Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet steht den Gästen von 9:30 bis 13:00 Uhr für 20.-/Person (Kinder 1.-/Altersjahr) à discrétion zur Verfügung. Umrahmt wird der Brunch mit volkstümlicher Musik von «Mer Drüüü».

Ab 11:00 Uhr geht es dann los mit dem Spiel-Spass. Es besteht die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung zahlreiche Spiele des Wettinger Fachgeschäfts «Playland» auszuprobieren (für alle Altersklassen).

Das beliebte Jassturnier startet um 12 Uhr. Aus organisatorischen Gründen ist dafür eine Einschreibung bis 11 Uhr nötig.

Eine vorgängige Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich – wird aber für den Brunch gerne per Email entgegengenommen: anlaesse@hwk.ch.