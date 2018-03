Der Frauenturnverein Leutwil freute sich an diesem Jassabend, 89 JasserInnen zu einem geselligen Spielabend begrüssen zu dürfen.

Wie gewohnt begann der Abend mit dem Nachtessen. Nach der Begrüssung und dem Startwunsch « Guet Jass» konnte der friedliche Wettstreit eröffnet werden. Nebst Können und gutem Gedächtnis trägt auch eine Portion Glück als wichtigstes Element zum guten Gelingen bei. Eifrig wurde an den Tischen gemischt und verteilt.

Bereits in den ersten Runden wurden wertvolle Punkte gesammelt und es blieb spannend bis zum letzten Durchgang. Alle waren gespannt. Ob eventuell sie zu den Favoriten gehörten, zeigte sich natürlich erst beim Rangverlesen. Bis dahin konnte man sich am Kuchenbuffet mit Nervennahrung eindecken. Alles lief fix und der Sieger konnte ausgerufen werden, mit 4366 Punkten Bruder Doris, Staufen, gefolgt von unserem Einheimischen Jasser mit 4360 Punkten Bolliger Ueli, Leutwil und als gute Dritte mit 4191 Punkten Bucher Vreni, Lostorf/SO. An dieser Stelle gratulieren wir diesen drei Glückspilzen nochmals ganz herzlich.

Der FTV bedankt sich nochmals bei allen Teilnehmenden und stillen Helferlein. Ein Dank gilt auch der Unterstützung der Sponsoren, so konnte wiederum ein reich-haltiger Gabentisch präsentiert werden.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 2019.