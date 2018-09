Pünktlich um 20.15 Uhr pfiff der Schiedsrichter, vor erfreulich vielen Zuschauern, die Partie an. Gleich zu Beginn legten beide Teams ein hohes Tempo vor. Küssnacht konnte bereits beim ersten Angriff einen Eckball herausholen, der ihnen aber nichts einbrachte. Derendingen versuchte ihr übliches Spiel über die Flügel, was ihnen aber nicht auf Anhieb gelingen wollte. Küssnacht agierte mit langen Pässen, diese konnte die Verteidigung aber gut abblocken. Die Gäste konnten sich mit schönen Kombinationen durchs Mittelfeld spielen, woraus sie zu einigen Eckbällen kamen, welche aber noch nicht zu Toren führten.

In der 30. Minute setzte sich die erstmals in der Nati B eingesetzte Juniorin Julia Imoberdorf gekonnt durch, passte zu Suter, die einen Eckball herausholte. Dieser führte beinahe zum zweiten Torerfolg. Wenig später kämpfte sich Vanessa Kley auf der Aussenbahn bis vors Tor durch, ihr Schuss landete leider im Aussennetz. Kurz vor der Pause versuchte es Selin Wegmüller noch einmal mit einem Weitschuss, sah diesen aber von der Torumrandung zurückprallen. Lina Schläfli reagierte am schnellsten und konnte den Abpraller zum 0:2 in die Maschen schieben.

Nach der Pause wechselte der Trainer die hervorragend spielende Julia Imoberdorf durch ihre Schwester Laura Imoberdorf aus, welche in der zweiten Halbzeit ebenfalls eine tolle Leistung zeigte.

Derendingen klar das stärkere Team

Das Spiel blieb weiterhin intensiv. Küssnacht kämpfte weiter und versuchte das Anschlusstor zu erzielen, konnte aber die stark spielende Verteidigung und die sehr gut mitspielende Torhüterin der Derendingerinnen nicht bezwingen. In der 65. Minute wechselte Derendingen die gut, aber unglücklich kämpfende Carla Hager durch Corinna Saladin aus und in der 72. Minute wurde Esin Bardakci gegen Lumnije Kadriu ausgewechselt.

Eine Viertelstunde vor Schluss ging beim SCD kurz die Konzentration weg und die Gäste hatten Glück, dass es zu keinem Gegentor kam. Zuerst landete ein Weitschuss nur an der Torumrandung und kurz darauf setzte Küssnacht den Ball nur knapp am Tor vorbei.

Danach waren es aber wieder die Derendingerinnen, die noch zu Torchancen kamen. In der 78. Minute konnte Selin Wegmüller einen Ball im Mittelfeld erkämpfen, passte zu Vanessa Kley, diese spielte eine Flanke zur Mitte, welche Corinna Saladin im zweiten Anlauf zum 0:3 verwerten konnte.

Derendingen war das klar spielstärkere Team, stand aber einem beherzt kämpfenden FC Küssnacht gegenüber. Die gelb-blauen sind bis jetzt das einzige Team, das gegen die Innerschweizerinnen kein Gegentor kassierte.

Nun geht es am nächsten Sonntag, 23. September, ins Wallis zum FC Salgesch (3. Liga Frauen) zur 2. CH-Cuprunde. Auch von dort wollen sie unbedingt als Siegerinnen zurückkehren.