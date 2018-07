Die Laufenburger Pontoniere können auf ein erfolgreiches Eidgenössisches an der schönen Reuss in Bremgarten zurückblicken. Das gesetzte Ziel einen Silberkranz zu erreichen wurde mit dem 21. Platz in der Sektionswertung, wo mindestens drei Schiffe den Parcours gleichzeitig absolvieren, souverän erreicht. Es ist der erste „Silberne“ nach einer langen Wartezeit. In den weiteren Kategorien wurden die Kranzränge leider knapp verpasst. Die Reuss führte so wenig Wasser, dass eine Nullrunde Pflicht war und dann die Zeiten auch noch überragend sein mussten.

Am Sonntagabend konnten die Pontoniere dann im Beisein von Vereinsdelegationen den Tag ausklingen lassen und die neue Errungenschaft gebührend feiern.