Altdorf ist so etwas wie der Angstgegner des TV Solothurn. Nur gerade einmal in vier Versuchen gewannen die Aarestädter in den letzten zwei Jahren gegen die Innerschweizer, die anderen drei Begegnungen endeten mit einer Punkteteilung. Und dies obwohl Solothurn während der Spiele jeweils deutlich führte. Das Kredo für die diesjährige Begegnung in Altdorf war also klar: eine enge Schlussphase vermeiden. Den Grundstein dazu sollte der TVS möglichst schnell in der Partie legen, denn die Urschweizer sind eine Stimmungsmannschaft. Schafft man es nicht, sie zu distanzieren, dann kann ein Spiel schnell auf die andere Seite kippen.

Ausgeglichenes Resultat bis kurz vor Pause

Trotz der guten Vorsätze war der Start in die Partie recht bescheiden. Aufgrund technischer Fehler auf Seiten der Solothurner legte Altdorf gleich zwei Tore vor. Erst nach drei Minuten hingegen netzte auch der TVS in Person von Max Freiberg (Rückraum rechts) zum ersten Mal ein. Kurz darauf skorte sein Pendant auf der linken Seite, Matthias Blaser, zum ersten Mal. Es sollte bei weitem nicht sein letztes Mal bleiben.

Nur wenig später folgte im Spiel bereits der Wendepunkt. Nach zwei weiteren Blaser-Toren und zwei Paraden von TVS-Hüter Taro Diethelm lagen die Gäste mit 4:2 in Führung, was Altdorf dazu bewog, schon in der 9. Minute eine Auszeit zu nehmen. Oft ein probates Mittel, um den Rhythmus des Gegners zu brechen und die eigene Truppe wieder auf Kurs zu bringen, sollte das Timeout in diesem Fall seine Wirkung verfehlen. Die Innerschweizer bekundeten weiterhin Mühe im Angriff. Die Deckung der Ambassadoren war immer auf der Höhe des Geschehens und zwang den Gegner zu Fehlern oder zu Abschlüssen aus nicht optimalen Positionen. Zum Glück für die Gastgeber erwies sich auch der TV Solothurn in dieser Phase nicht sehr abschlussstark. Ergo konnte keine Mannschaft den Gegner distanzieren. Insgesamt war Solothurn jedoch das stärkere Team und führte ganz knapp.

Ein Shooter und ein Hexer

Erst als kurz vor dem Pausenpfiff der TV Solothurn eine Gang höher schaltete und endlich seine Wurfquote steigerte, vermochten die Altdorfer nicht mehr mitzuhalten. Die Drei-Tore-Führung in der Halbzeit war gleich auch die klarste bis anhin in diesem Spiel.

Und auch nach dem Pausentee wollten die Aarestädter dem Heimteam gleich den Schneid abkaufen. Nach nur drei Angriffen führten die Gäste mit fünf Toren Differenz und sie konnten diesen Vorsprung in der Folge halten. Der in den beiden ersten Spielen viel gescholtene Rückraum war dabei der entscheidende Faktor. Immer wieder lief Mathias Blaser nach einem Kreuzen zur Mitte und konnte dort seine Körpergrösse für Würfe aus zentraler Position nutzen. Er zündete ein regelrechtes Feuerwerk und glänzte am Ende mit elf Treffern.

Während Blaser im Angriff die überragende Figur war, konnte sich hinten Torhüter Taro Diethelm hinter einer starken Deckung auszeichnen. Denn ebenso wichtig wie die Tore waren an diesem Abend auch seine Paraden, um den starken Rückraum der Altdorfer in den Griff zu bekommen. Gleich 18 Mal vereitelte Diethelm dabei einen Gegentreffer.

Und obwohl das Heimteam mehrmals wieder auf zwei Treffer Differenz verkürzte, liessen sich die mental starken Solothurner nicht auf die Nervenspielchen ein wie im letzten Jahr. Zwar versuchte Altdorf die Solothurner, wie schon letzte Saison, mit einer offensiven Deckung noch einmal zu Fehlern zu zwingen, diese präsentierten sich jedoch sehr abgeklärt. Mit dem Schlussresultat von 28:24 pirscht sich der TV Solothurn nach der ärgerlichen Auftaktniederlage nun langsam ins Mittelfeld vor.