Seit 2014 führen Peter und Cati Kohler ihre Garage Kohler GmbH an der Lenzburgerstrasse 17 in Mellingen. Der Kundschaft ist Peter Kohler bestens bekannt als ehemaliger Werkstattchef der Garage Weber, die er dannzumal übernommen hat. Für die treue Kundschaft ein Glücksfall. Als Toyota-Servicevertretung etabliert, bieten sie eine breite Palette an Dienstleistungen an. Vom Wechseln der Autolampe bis zum Austausch des Motors wird alles mit der gleichen Sorgfalt kompetent erledigt. Die Arbeitsteilung des Ehepaars ist klar definiert: Er ist der Chef in der Garage, sie in der Administration.

Auch ausserhalb des eigentlichen Geschäftsfeldes sind die beiden aktiv. Das Ludothek-Team Mellingen trägt seit einem Jahr mit Stolz eigene, graue Kurzarmblusen. Diese Neuanschaffung hat ihm das Ehepaar Kohler ermöglicht.

Auch dieses Jahr darf die Ludothek auf deren grosszügige Unterstützung zählen: Am letzten Freitag im März begleitete Cati Kohler das Einkaufsteam der Ludothek zu JAKO-O nach Schinznach-Dorf.

Ein knallroter Tretauto-Oldtimer ist dank ihrem grosszügigen Sponsoring neu im Sortiment der Ludothek Mellingen. Die perfekt dazu passende, obercoole Rennkappe mit Rennfahrerbrille im Nostalgie-Stil organisierte Cati Kohler in Eigenregie danach gleich noch selbst. Eine stilsichere Fahrt ist somit garantiert.

Sind Sie neugierig darauf zu erfahren, was ein sogenanntes „Zirkusvelo“ ist? Eine wahre Attraktion! Die Förderung von Gleichgewicht und Koordination der Kinder ist garantiert: Der hintere Teil des orangefarbenen Velos dreht sich um die eigene Achse, während das Kind den Lenker fest im Griff hat – auch der Sattel dreht demzufolge mit! Eine Herausforderung, welche die Kinder noch zu gerne annehmen werden.

Diese beiden tollen neuen Fahrzeuge können das erste Mal an der diesjährigen Frühlingsausstellung der Garage Kohler bestaunt und von aktiven Kindern ausprobiert werden. Natürlich werden noch weitere interessante Spielmöglichkeiten für Kinder angeboten werden. Lassen Sie sich überraschen!

Bitte vormerken: Die diesjährige Frühlingsausstellung der Garage Kohler findet am

Wochenende des 18. und 19. Mai 2019 in Mellingen statt.

Ludothek-Team Mellingen, Isabelle Zeier-Andrey