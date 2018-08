An der Mitgliederversammlung der Grünen des Bezirk Dietikon vom 28.08.2018 wurde beschlossen, Manuel Kampus als Spitzenkandidaten für den Kantonsrat zu nominieren. Manuel Kampus ist seit März 2018 Mitglied des Gemeindeparlaments Schlieren. Mit ihm schicken wir einen kompetenten und ambitionierten jungen Mann ins Rennen. Ziel ist es, den 2014 verlorenen Kantonsratssitz zurückzuerobern. Auch die weiteren Kantonsratskandidaten und – Kandidatinnen haben sich bereits durch Parlamentsarbeit oder ihr Engagement in der Partei einen Namen gemacht. Wir sind stolz, mit einer starken Liste besetzt mit kompetenten und bewährten Bewerberinnen in den Wahlkampf zu steigen.



Die vollstände Liste:

1. Manuel Kampus, Schlieren

3. Catalina Wolf-Miranda, Dietikon

4. Beat Hess, Dietikon

5. Patricia Ljuboje, Urdorf

6. Dominik Ritzmann, Schlieren

7. Elisabeth Martin, Uitikon

8. Urs Brodbeck, Geroldswil

9. Laura Zangger, Schlieren

10. Samuel Spahn, Dietikon

11. Nadine Freuler, Dietikon



An der Mitgliederversammlung wurde zudem ein neues Präsidium gewählt. Neu teilen sich Manuel Kampus (Schlieren) und Dominik Ritzmann (Schlieren) ein Co-Präsidium für die Grünen des Bezirks Dietikon. Sie übernehmen das Amt von Beat Rüst (Schlieren), dessen Arbeit und Einsatz herzlich verdankt wurde.