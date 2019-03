In einer torarmen Partie unterliegt das Team Aarau im ersten Playout-Duell Frutigen zuhause mit 1:2 und verspielt damit den Heimvorteil. Einzig Philipp Merki vermochte den starken Gästekeeper zu überwinden.

Mit dem Anschlusstreffer von Philipp “Fige” Merki zum 1:2 in der 47. Minute erwachten auch die Zuschauer auf den Rängen der Schachenhalle und trieben ihre Mannschaft nochmals nach vorne. Eine Powerplaymöglichkeit liessen die Adler aber ebenso kläglich aus wie zwei, drei gute Abschlussmöglichkeiten in der Schlussphase. Die Gäste hatten sich längst tief in ihre Zone zurückgezogen, verteidigten aber weiter geschickt, resolut und fair. Gleichzeitig verpassten sie es nicht, mit schnellen Gegenstössen ab und zu die Entscheidung zu suchen. Aarau wirkte willig, es fehlte aber an Entschlossenheit und Effizienz – nichts neues in dieser Saison. So unterlagen die Adler letztlich zwar unglücklich, aber eben nicht unverdient. Frutigen spielte von Beginn weg gewohnt defensiv, lauerte aber geschickt auf Konter und suchte auch aus der Distanz mit gefährlichen Abschlüssen immer wieder den Erfolg. Ein solcher Drehschuss landete in der 29. Minute sehenswert im Aarauer Gehäuse. Die Hausherren hatten zwar auch in der Folge mehr vom Spiel, Frutigen blieb aber in seinen Offensivaktionen oft gefährlicher und zielstrebiger. Aarau zeigte sich vor allem vor dem gegnerischen Tor zu umständlich und in den Auslösungen unpräzis und fehleranfällig. Zu Beginn des Schlussdrittels düpierte Nicolas Miauton einen Aarauer Verteidiger und erhöhte auf 0:2. Beide Teams verzeichneten noch einen Treffer an die Torumrahmung, liessen aber viele Chancen aus. Nach Philipp Merkis Anschlusstor versuchte es Aarau auch mit sechs Feldspielern, eine Sekunde vor Schluss verpasste aber Marco Stoltenberg symptomatisch den Ausgleich in aussichtsreicher Position.

Das Team Aarau liegt damit in der Serie bereits mit 0:1 in Rückstand und muss sich am nächsten Samstag auswärts in Frutigen punkto Effizienz gehörig steigern, will man nicht frühzeitig den schweren Gang in die Auf-Abstiegsspiele antreten müssen. Die Trainercrew hat nun eine Woche Zeit, zusammen mit der Mannschaft die nötigen Schlüsse aus der unglücklichen Startniederlage zu ziehen.

(Bericht Michael Hafner)

Team Aarau – UHT Tornados Frutigen 1:2 (0:0, 0:1, 1:1), Schachenhalle, Aarau. 135 Zuschauer. SR Studer/Ziörjen. Tore: 29. M. Bettschen (Y. Frei) 0:1. 41. N. Miauton (Y. Frei) 0:2. 47. P. Merki (P. Glettig) 1:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Team Aarau. 3mal 2 Minuten gegen UHT Tornados Frutigen.

Team Aarau: Mäder; Stark, Lacerda; Glettig, Gaberthuel; Fäs, Heller Yves; Studer, Stoltenberg, Romer Lukas; Byland, Merki Michael, Merki Philipp; Colombo, Waser, Kohler; Wassmer; Basler; Maurer; Heller Joël; Lüscher; Liechti.

UHT Frutigen: Linder; Meer; Bünger; Aebischer; Miauton; Frey; Wandfluh; Mutzner; Gerber; Kambly; Güntert; Schärer; Grossen; Bettschen Matthias; Bettschen Aaron; Bühler; Rösti; Müller; Schranz.