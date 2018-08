Im kleinen Final zwischen dem TV Endingen und Dukla Prag tasteten die beiden Teams sich zuerst gegenseitig ab. Dukla Prag hatte schon zwei anstrengende Spiele in den Knochen, die Endinger mussten die Austragung gegen Spartak Moskau wegstecken. So schonten die Teams ihre Kräfte.

Dukla Prag startete ein wenig unkonzentriert und die Endinger nutzten die sich bietenden Chancen. Torhüter Christophorus Nungovisch zeigte erneut eine tolle Leistung und parierte einen Gegenstoss nach dem anderen. Duklas Angriff reagierte zeitweise leicht irritiert, als selbst ein Strafstoss an Nungovisch abprallte. Die Endinger konnten ihr Spiel durchziehen und durften einen drei Tore Vorsprung mit in die Pause nehmen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte überrumpelten die Gastgeber die Tschechen und vergrösserte die Differenz kurzzeitig. Das Spiel zehrte an den Kräften und gelang es zeitweise keiner Mannschaft, einen Treffer zu landen. Die Aufholjagd der Tschechen setzte zu spät ein und der TV Endingen konnte mit einem 26:23 einen schönen Sieg verbuchen.

Duklas Trainer Daniel Carda zeigte sich nach dem Spiel hoch zufrieden mit dem Turnier in der Schweiz. «In zwei Wochen startet unsere Handballsaison. Die Spiele in diesem Turnier sind die letzten gegen so gute internationale Mannschaften vor unserem Saisonstart. Es war eine einzigartige Chance für uns, so unterschiedlichen Handball erleben zu können. Die Mannschaft besteht aus mehrheitlich jungen Spielern. Sie konnten hier wichtige Erfahrungen sammeln.»