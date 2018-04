So ist auch die Stimmung an der Regio eine ganz spezielle. Keine Kür wird verpasst und wenn man gerade nicht selbst an der Reihe ist hilft man bei den Vorbereitungen oder feuert tatkräftig an. So werden Die kleinen von den grossen angefeuert umgekehrt.

In der Kategorie Elite konnten die Solothurnerinnen im Teamwettkampf den Titel nicht holen. Im Duett wurden Livia Mühlheim und Mara Bachl starke zweite. Im Solo verpassten sowohl Alisia von Büren als auch Anna Tary das Podest knapp.

Das B-Team hat es dieses Jahr in der Kategorie Junioren den guten zweiten Platz erreicht. Im Duett wurden Jeannine Rüegsegger und Pasale Orschel Regionalmeister. Im Solo wurde Pascale Orschel zweite.

In der Kategorie Nachwuchs hat das C-Team den zweiten Platz erreicht. In der Kategorie Duett wurden Ronja Schoch und Nina Urech zweite. In der Kategorie Solo verpasste Zoe Häfeli knapp das Podest.

Unsere Jüngsten wurden in der Kategorie Novizen gute zweite. Für viele war dies der erste Wettkampf überhaupt!

Somit konnten alle Schwimmerinnen mit einer oder mehreren Medaillen nach Hause reisen.

Dies war der erste Wettkampf der Saison wir sind gespannt wie die Saison weiterverlaufen wird.