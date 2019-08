Seit dem 1.1.2019 ist an der Solothurnstrasse 2 in Biberist der Barbershop 62 zu finden. Alles was Mann für die Pflege seiner Gesichtsbehaarung braucht (Haar- und Bartschnitt, Heisswachs, Zupfen mit Faden, etc.) wird angeboten und professionell ausgeführt.

Inhaber Ismail Kücük (hintere Reihe, ganz links) hat auf die neue Saison hin unserem Zwöi ein neues Dress gesponsert. Verein, Vorstand, Staff und Mannschaft vom Zwöi sind begeistert und voll motiviert und bedanken sich ganz herzlich für dieses grossartige und gepflegte Sponsoring.

Der FC Zuchu wünscht dem jungen Unternehmen und Ismail Kücük viel Erfolg und gutes Gedeihen!

Hopp Zuchuuuuuuu!!!