Aeneas Appius vom Swiss Emotions Team wird Doppel-Vize-Europameister im Duathlon über die Sprint und Standard Distanz in beeindruckenden 1:00:35 für 5-20-5 km (Run-Bike-Run) und 2:02:22 für 10-37.5- 5 km und 230Hm in. Der Standard Duathlon wird auf dem Motorring Transilvania in Targu Mures (Rumänien) ausgetragen. Dies komplettiert seinen Palmares zur 10ten internationalen Medaille.