Gründungsdatum:

1902

Was macht unseren Turnverein speziell?

Unser Verein besteht aus der Aktivriege und der Untersektion Juspo (Jugendsport). Aktuell haben wir rund 90 Aktive und ca. 120 Kinder und Jugendliche. Gemeinsam trainieren wir mehrmals die Woche in verschiedenen Sportarten. Dabei steht Spiel, Spass und Spannung im Vordergrund. Ziele des Turnverein Ettingen sind die Verbreitung sportlicher Aktivität im Verein sowie die Pflege von Kameradschaft und Geselligkeit und damit verbunden die Forderung der Freude am Turnen und Bewegen. Die Teilnahme an regionalen und kantonalen und eidgenössischen Turnfester stellt dabei ein wesentliches Element zur Förderung unserer Vereinszielen dar.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Grundsätzlich bleiben alle Turnfester in Erinnerung, sei es vom Resultat, dem Wettkampf, der Stimmung, dem Wetter usw. Was uns immer in Erinnerung bleibt, ist bestimmt das ETF 2007 in Frauenfeld. Dies war ein einzigartiges Turnfest – alleine die Stimmung war sensationell! Was auch nicht fehlen darf, ist der traditionelle Empfang von der Dorfbevölkerung wenn wir nach Hause kommen. Darauf freuen wir uns bereits heute!

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

…. Unser Bestes geben

…. gemeinsam einen erfolgreichen Wettkampf haben

…. Unvergessliche Tage erleben

…. Unserem Motto "Zämme turne – zämme stark" würdig sein.