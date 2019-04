Anzahl Mitglieder: 120

Gründungsdatum: 31. Mai 1919



Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind ein sehr Polysportiver Verein. Im Winter dominieren nebst Kraft- und Konditionstraining die Spielsportarten Unihockey, Badminton und Fussball. Von März bis September ist der TV in verschiedenen Leichtathletikwettkämpfen im Einsatz. Neben den Wettkämpfen organisiert der TV Wenslingen gesellschaftliche Anlässe wie das Brunnenfest an Auffahrt und das Hoochi Goochy im Oktober. Dieses Jahr ist besonders speziell für die Wenslinger. Im Jahr 1919 gegründet, feiert der Turnverein heuer sein 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass führt der Turnverein am 14. September 2019 die Schweizermeisterschaften im Steinstossen und Steinheben mit anschliessendem Festbetrieb durch. Der eigentliche Festakt findet am 9. November 2019 statt.



Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Zu den schönsten Erinnerungen in der jüngeren Vergangenheit gehört sicher das Eidgenössische Turnfest in Frauenfeld. An diesem erreichte der Turnverein Wenslingen, im 3-teiligen Vereinswettkampf, mit der Gesamtnote 28.31 den hervorragenden 9. Platz in der 4. Stärkeklasse.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

aus sportlicher Sicht eine sehr gute Teamleistung erbringen. Das ETF in Aarau soll allen Turnern in bester Erinnerung bleiben. Wir wollen der Schweiz zeigen, dass auch mit 100 Jahren ein Topresultat möglich ist.