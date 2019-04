Anzahl Mitglieder:

Der SATUS Gränichen zählt mittlerweile über 300 Tur­nen­de (165 Akti­ve und 140 Jugend­li­che); dazu kommen 100 Pas­siv- und Frei­mit­glie­der.

Gründungsdatum:

Der Verein wurde im Jahr 1928 gegrün­det und fei­er­te im letz­ten Jahr sein 90-jäh­ri­ges Bestehen.

Was macht unseren Turnverein speziell?

Passend zum 90-Jährigem Jubiläum konnten alle Mitglieder mit einer neuen Vereinsbekleidung ausgestattet werden.

Wir bestehen aus 18 Riegen, davon gehören 10 der Jugendabteilung und 8 der Aktivriegen an. Im Ange­bot sind: J+S Kids, 5- bis 8-jäh­rig (gemischt); Jugi Mäd­chen, 8-11-jäh­rig; Trend­sport Girls, ab Ober­stu­fe; Jugi Kna­ben, 8-11-jäh­rig; Trend­sport Kna­ben, ab Ober­stu­fe; Gerä­te­tur­nen, K1-K2; ab K3; Leicht­ath­le­tik Kids, Jugend und Akti­ve.

Die Erwach­se­nen bil­den fol­gen­de Rie­gen: Tur­ne­rin­nen, Fit and More, Frau­en, Frau­en Senio­rin­nen 50+, Tur­ner, Män­ner, Män­ner Senio­ren, Poly­sport Mix, Ver­eins­ge­rä­te­tur­nen, Leicht­ath­le­tik Akti­ve und Faust­ball. Für unse­re Rie­gen Gym­na­stik und Klas­sisch- und Nor­dic-Wal­king ist übri­gens kei­ne Ver­eins-Mit­glied­schaft not­wen­dig. Die verschiedenen Riegen freuen sich immer über neue Gesichter in der Turnstunde.

Im SATUS Gränichen ist immer viel los. Dies zeigt uns ein Blick auf das Jahresprogramm.

De 48 schnällscht Grä­ni­cher mit jeweils ca. 300 Kin­der im Juni

Abend­un­ter­hal­tung im Novem­ber mit rund 1000 Besu­chern und 300 Mit­wir­ken­den

Herbst­cup – Der Gerä­te­turn­wett­kampf im Herbst

Okto­ber­fest auf dem Bal­ly­platz

Chlaus­gang mit 8 Samich­läu­sen und Schmutz­lis

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Jahreshighlights waren jeweils in der Vergangenheit div. Sportfeste im SATUS selber oder in anderen Verbänden. Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass der SATUS Gränichen überhaupt offiziell an einem STV-Turnfest startet, denn erst seit 2017 ist der SATUS Verband Mitglied des STV.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… bereit sein für unser erstes Eidgenössisches Turnfest. Seit einigen Wochen bereitet sich der SATUS Gränichen intensiv auf das bevorstehende Eidgenössische Turnfest des STV in Aarau vor.

Spass, Kameradschaft und Bewegung sind für den Verein sehr wichtig, ganz nach dem Motto "Mehr erleben". Das gilt auch für die aktuellen Vorbereitungen und für die Teilnahme am ETF selber, wo der Verein mit der neuen Vereinsbekleidung auftritt. Rund 80 Mitglieder werden in unterschiedlichen Disziplinen starten. Wir freuen uns als Verein am offiziellen Umzug durch die Aarauer Altstadt teilnehmen zu dürfen. Ebenfalls freuen wir uns auf den gemeinsamen Marsch mit unseren umliegenden Vereinen aus dem Wynental an das Fest nach Aarau.

Mehr unter www.satus-graenichen.ch