Anzahl Mitglieder: 125

Gründungsdatum: 1937

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Turnverein Oltingen ist ein traditionsreicher Verein. Der Zusammenhalt von den Turnern ist einzigartig. Trotz grossem Altersunterschied verstehen wir uns auf und neben dem Sportplatz bestens. Am ETF 2019 wird unser jüngster Turner 15 und unser ältester Turner 52 Jahre alt sein. Unsere Disziplinen umfassen die Bereiche Leichtathletik, Nationalturnen und Spiel. Zudem haben wir eine Barrensektion, die viel Zeit für eine spektakuläre Vorführung investiert. Eine weitere Besonderheit an unserem Verein ist, dass wir ein eigenes Vereinslokal haben. Darin ist unsere Brauerei Geissheiri, die uns nach den Turnstunden mit köstlichem Bier versorgt.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Am letzten Eidgenössischen Turnfest in Biel haben wir nach dem Wettkampf eine Schifffahrt gemacht. In Erlach haben wir bei Sonnenschein in einem Restaurant sogenannte “Knusperfischli” gegessen. Alle waren fröhlich über den geglückten Wettkampf. Es war ein heisser Tag, sodass ein Turner den Reisenden gleich ein tadelloser Sprung vom Schiff in den See präsentierte. Nach dem Ausflug genossen wir die aussergewöhnliche Stimmung am Eidgenössischen Turnfest in Biel.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

unsere Begeisterung und Leidenschaft für den Vereinssport der ganzen Schweiz zeigen.