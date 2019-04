Anzahl Mitglieder: Zweihundertachtzehn

Gründungsdatum: Neunzehnhunderteinundzwanzig

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Turnverein Arisdorf besteht aus den Kinderriegen, den Aktiven, den Seniorinnen und der Männerriege. Dadurch dass der Turnverein sehr gut verankert ist im Dorf und wir jedes Jahr diverse Anlässe organisieren, kommen die unterschiedlichen Riegen immer wieder zusammen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl hat im Verein einen hohen Stellenwert. Von Jung bis Alt stehen wir immer zusammen und es findet ein generationenübergreifender Austausch statt. Wir sind eine Turnerfamilie.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Meiner Meinung nach gibt es nicht die eine schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest. Es sind die vielen kleinen Momente die solch einen Anlass speziell machen. Einen speziellen Moment durften wir vor sechs Jahren am Turnfest in Biel erleben, als wir uns nach dem Sturm auf den Weg in Richtung Festzelt machten. Wir kamen unterwegs an der Verpflegungsmeile bei den Wettkampfplätzen vorbei. Die Stände waren alle zerstört, es lag überall Abfall herum und die Standbetreiber waren fassungslos. Zusammen mit vielen anderen Turnerinnen und Turnern halfen wir mit aufzuräumen und die Stände wiederaufzubauen. Es herrschte eine sehr spezielle Stimmung. Die Wenigsten hatten bisher einen solchen Sturm erlebt und man sah nun mit Eigenen Augen was «ein bisschen Wind» anrichten kann. Im Nachhinein war es trotz des grossen Schadens ein spezieller bzw. schöner Moment, als sich TurnerInnen und Standbetreiber gegenseitig unterstützten um zusammen den entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… einfach eine gute Zeit miteinander erleben. Es ist der grösste Anlass in der Turneragenda und hinterlässt jedes Mal aufs Neue viele schöne Erinnerungen, an die man sich auch Jahre später noch gerne zurückerinnert. Im Gegensatz zu einem regionalen oder kantonalen Turnfest, welche sich auf ein Wochenende beschränken, sind wir am Eidgenössischen Turnfest eine halbe Woche vor Ort. Vor und nach den Wettkämpfen gibt es sehr viel Freizeit und es bleibt genügend Zeit für gemütliche Momente zusammen. Genau diese Momente machen ein Eidgenössisches Turnfest besonders, man ist in einer unbekannten Stadt, lernt viele neue Leute kennen und hat einfach eine gute Zeit im Kreise der Turnerfamilie.