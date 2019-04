Anzahl Mitglieder:

über 200 Kinder und 150 Erwachsene

Gründungsdatum:

Februar 1921, bald feiern wir unser 100-jähriges Jubiläum.

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir haben viele verschiedene Abteilungen vom Handball über Team Aerobic, Gymnastik und dem Kids Dance bis zum JuTu, dem Montagsclub und unserer Männerriege. Bei uns können sich Jung und Alt sportlich betätigen, auf Wettkampfebene oder eher im gemütlicheren Rahmen, es ist für alle etwas dabei. Wir sind kein klassischer Turnverein sondern ein Turn- und Sportverein und diese Vielseitigkeit ist einzigartig. Vor allem im Team Aerobic und im Kids Dance aber auch im Handball turnen und trainieren nicht nur Wahlnerinnen und Wahlner sondern Jugendliche und Erwachsene aus der ganzen Region. Traditionell führen wir den Fasnachtszauber Wahlen durch und unser Lottomatch Anfang November findet über unsere Dorfgrenze hinaus anklang. Auch für das kulturelle Wohl in unserer Gemeinde setzt sich der Turn- und Sportverein ein, zum Beispiel mit der Organisation des Samichlaus, dem Lebkuchenhaus und dem Adventszauber.



Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Als wir 1996, damals in Bern mit unserer Jugend im Gymnastik Grossfeld den Stärkeklasse-Sieg in das Laufental holten. Die vielen kleinen Anekdoten aus den früheren Jahren, die immer wieder, gerade wann wieder ein Eidgenössisches Turnfest ansteht, von der älteren Generation erzählt werden. Das gemeinsame Training und die Vorbereitung auf das grösste Turnfest der Schweiz.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

in allen Disziplinen das Beste geben, unsere Kleinsten für das Eidgenössische Turnfest begeistern, unsere Erwartungen erfüllen und am Tag X die erforderliche Leistung dafür abrufen. Danach bei schönstem Wetter die Feier geniessen und zusammen Spass haben, getreu unserem Motto: "Go for it - One Team - One Dream - der TSV Wahlen am ETF 2019"