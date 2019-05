Anzahl Mitglieder: 109

Gründungsjahr: 1974

Was macht unseren Verein speziell?

Unser Verein bietet für Menschen mit einem Handicap ein vielfältiges Sportprogramm in den Sportarten Turnen, Schwimmen, Unihockey und Fussball an. Neben den regelmässig stattfindenden Trainings nehmen unsere Sportler und Sportlerinnen auch an Turnieren, Anlässen und Wettkämpfen teil.

Trotz Handicap haben wir grossen Spass daran, unsere Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit, unsere Kraft und Ausdauer zu trainieren. Dies gibt uns Selbstvertrauen und Mut, den Alltag zu bewältigen.

Wir freuen uns auch, dass wir uns im Verein regelmässig treffen können. Dies gibt uns die Gewissheit, dass wir nicht alleine sind. Es macht Spass, sich nach dem Arbeitsalltag zu treffen und zusammen etwas erleben zu dürfen.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest

Wir sind zum ersten Mal an einem Eidgenössischen Turnfest dabei. Wir sind sehr gespannt, was uns in Aarau erwartet und wir freuen uns darauf.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir...

Fit... Im Fit&Fun-Wettbewerb unsere Fitness unter Beweis stellen und unser Bestes geben

und

Fun... viel Spass haben