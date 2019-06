Anzahl Mitglieder:

Der Turnverein Eien-Kleindöttingen zählt aktuell mit den Aktiven und der Jugend über 270 Mitglieder.

Gründungsdatum:

Der Verein wurde im Jahre 1921 gegründet. Somit wird bereits in zwei Jahren das 100-Jahre-jubiläum gefeiert.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Das Ergebnis vom letzten Eidgenössischen Turnfest 2013 in Biel bleibt den Mitgliedern des TVEK natürlich gut in Erinnerung. Sie erreichten nämlich im 3-teiligen Vereinswettkampf einen ausgezeichneten 48. Schlussrang mit total 27.36 Punkten. Nicht nur das Turnerische, sondern auch die Erlebnisse um den gesamten Anlass von früheren Eidgenössischen sind in guter Erinnerung. Eidgenössische Turnfeste sind deshalb auch das Highlight schlechthin in der Mehrjahresplanung. Die Grösse und die Organisation eines Eidgenössischen Turnfestes sind einfach einzigartig. Vor allem dieses Jahr in Aarau, denn es fühlt sich wie ein Heimwettkampf an. Zudem wird den teilnehmenden Turnerinnen und Turnern, sowie den Festbesuchern einiges geboten, da wird man auch dieses Jahr nur positive Erinnerungen mitnehmen können.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… versuchen die Ergebnisse vom ETFl 2013 zu toppen und der beste Aktive Verein des Kreisturnverband Zurzach zu sein!

Der Turnverein Eien-Kleindöttingen startet in der 3. Stärkeklasse und hat viele Wettkämpfe zu bestreiten. Die Ziele sind klar definiert, jedoch auch eine Herausforderung.

Das Polysport startet in der Disziplin Fachtest Allround und hat sich als Ziel eine klare Note über 9.00 gesetzt.

Das Vereinsgeräteturnen startet am Gerät Boden. Die 33 Turnerinnen und Turnern turnen, die von der Leiterin Sabrina Tanner ausgearbeitete Choreographie und ihre hochkarätigen Elemente, zum Besten. Auch sie streben eine Note über 9.00 an.

Das Aerobic hat an den Schweizermeisterschaften 2018 unglaublich zweimal Gold, einmal Silber und Bronze gewonnen. Dementsprechend sind die Erwartungen hoch. In den Kleinformationen will man den Titel nach Hause holen! Im Wettkampfteam der Aktiven ist ein Platz auf dem Podest das Ziel.

Der TVEK freut sich auf viele Fans am ETF.