Anzahl Mitglieder: ca. 140 (ohne Jugendabteilungen)

Gründungsdatum: 1866

Was macht unser Turnverein speziell: Wir sind ein polysportiver Landverein, der neben Geräteturnen auch Leichtathletik betreibt und zum Ausgleich Volleyball spielt. Daneben haben wir eine starke Frauen-Korbballmannschaft, die dieses Jahr neu in der Nati A spielt! Mit unseren Jugendabteilungen, Geräteriege, dem Mu-Va-Ki- und Kinderturnen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Jugendförderung. Daneben lieben wir aber auch die Fröhlichkeit und pflegen die Kameradschaft bei den verschiedensten Anlässen (Turnfahrten, Auffahrtsmarsch usw.) Ein High-Light sind die jährlich stattfindenden Turnerabende!

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest: "Eidgenössische" sind immer spezielle Feste und jedes ist anders. Deshalb sind die Erinnerungen an diese Feste auch immer speziell, schön und anders. Und jeder Turner/in hat seine eigenen schönsten Augenblicke an ein Eidgenössisches in Erinnerung...

Am Eidg. Turnfest in Aarau wollen wir: Die Aktivriege (45 Turnerinnen und Turner) nehmen am 3-teiligen Wettkampf teil und das Ziel ist, in allen Disziplinen die Note 9 zu erreichen... Bei der Volleynight wollen wir den Plausch haben und beim Eidg. Korbballturnier will unsere Damenmannschaft die Nase vorne haben! Die Frauen- und Männerriege bestreitet mit 15 Teilnehmenden den 3-teiligen Fit- and Fun-Wettkampf. Mit dem Mu-Ki-Turnen beteiligen sich die Jüngsten an der Schlussvorführung. Daneben sind wir mit 60 Personen als Helfer/innen im Einsatz! Was zählt, ist gemeinsam und mit Freude etwas erreichen, die Kameradschaft pflegen und das Fest geniessen. Neben dem Turnen und "Chrampfen" finden wir immer Zeit und Möglichkeiten zum Feiern (auch eine unserer Stärken...)!