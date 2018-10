Ein Publikum in gespannter Erwartung in der Zähnteschür Bettlach (www.zsbettlsch.ch). Es wurde nicht enttäuscht: Claire (alias Judith Bach aus Berlin) und Olli (alias Stéfanie Lang aus Genf) zogen alle Register der Unterhaltung. Das Programm war gespickt mit viel Klamauk, Akrobatik, Charme und Witz. Im Mittelpunkt standen ein Mikrophon für's Radio - schliesslich waren Claire und Olli "On Air" - und ein Klavier. Ob verkehrt, vierhändig oder mit Tanz- und Turneinlagen auf und unter dem Klavier: die Musik war wunderbar. Das Publikum bedankte sich mit unzähligen Lachsalven und durch das Herausklatschen von vier Zugaben. Selbst Claire meinte nach der Vorstellung: "Die Atmosphäre war so gut und das Publikum so nah und intensiv, ich hörte mich selbst kaum mehr. Aber egal, ich konnte sagen was ich wollte, das Publikum hat nur noch gelacht." Ein toller Abend für die beiden Künstlerinnen und für's Publikum.

Die nächste "Kultur i dr Schür" ist am Samstag, 17. November 2018 mit Jasmin LaRue.