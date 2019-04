Dulliken

GV der SVP- Ortspartei

Mit der GV hat die Ortspartei der SVP Dulliken im Restaurant Wilerhof das vergangene Parteijahr abgeschlossen. Nach dem Nachtessen konnten die ordentlichen Geschäfte speditiv behandelt werden. Die Aktivitäten im Jahr 2018 wurden im Jahresbericht des Präsidenten besprochen. Da keine ausserordentlichen Ausgaben bevorstanden, konnte die Rechnung mit einer positiven Entwicklung genehmigt werden.Erfreulich ist vor allem, dass mit der Neuwahl des Präsidenten die Verjüngung der Parteispitze gelang.

Herzlichen Dank an Marc Lüdin der dieses Amt übernommen hat. Die Partei wünscht Ihm viel Erfolg.Die Amtsperiode für den Rest des Vorstandes läuft weiter bis 2022. Die Aktivitäten mit den Terminen wurden an der letzen Parteiversammlung schon festgelegt. Wie üblich erfolgt am Schluss der GV jeweils eine Aussprache über das bevorstehende Gemeinde- Hauptproblem. Dieses Jahr betrifft das die hohe finanzielle Belastung aufgrund des Schulraum- Ausbaus und des Unterhalts in den nächsten 10 Jahren. Der Kostenaufwand in der Grösse von 40 Mio Franken ist ohne Steuererhöhung nicht zu realisieren. Wenig erstaunlich ist deshalb die Forderung aus der Runde der Teilnehmer, dass das Projekt auf Einsparungen zu überprüfen sei. Mit dieser Diskussionsrunde wurde die GV geschlossen. prd