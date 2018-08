Am Samstag dem 3.8 durften die Solothurn Ducks im Rahmen des Ferienpass der Gemeinde Matzendorf interessierten Kindern American Football näher zu bringen. Beschäftigt wurden die Kids mit korrekten Tackling Methoden und wie man einen Ball wirft und fängt. Ebenso wurden Geschichte und Regeln unterrichtet und natürlich durften Fotos in voller Ausrüstung nicht fehlen. Alles in allem darf der Anlass als Gelungen betrachtet werden.