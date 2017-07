Am Freitag 16. Juni nahm eine grosse Gruppe des DTV Muhen am zu Zweit und Einzel Wettkampf des Kantonalen Turnfest in Muri teil. Viele der Turnerinnen des DTV Muhen starteten zum ersten Mal in der Kategorie zu Zweit und Einzel.

Als erstes durften Chiara Kofler und Aurora Wildi die Bühne betreten. Sie zeigten dem Publikum eine hervorragende Kür mit den Keulen. Gekonnt warfen die beiden jungen Mädels ihre Handgeräte durch die Luft. Belohnt wurden Sie mit einer Note von 9.11 . Das zweite junge Duo waren Kim Hunziker und Melanie Scherz. Diese beiden begeisterten mit einer Kür ohne Handgerät und ihren überraschenden Beweglichkeitselementen zu einer dramatischen Musik. Sie erreichten mit der Note 9.19 den tollen 10. Platz. Das erfahrene Paar, Michelle Bucher und Sandra Schmid, turnte zu der Musik von Tribute von Panem. Trotz eines lädierten Fusses meisterten die beiden ihre erste Darbietung gekonnt und erhielten die grandiose Note von 9.42. Die zweite Vorführung präsentierten sie mit dem Handgerät Seil, eines der schwierigsten Handgeräte. Auch hier lieferten sie eine sehr gute Leistung ab und erhielten die Note 9.15. Das dritte junge, aber auch schon eingespielte Team, waren Diana Solenthaler und Nina Kofler. In einem sommerlichen Dress in den Landesfarben von Brasilien zeigten die beiden eine Kür zur Filmmusik von Rio. Zu der Mitreissenden Musik erturnten und tanzten sie eine Note von 8.97. Etwas später am Abend zeigten sie eine «elektrisierende» Handgerät Kür mit Ihren Keulen. Kantige und abstrakte Bewegungen prägten ihre fehlerfreie Technik. Sie erreichten mit der Note 9.42 den 4. Rang. Das letzte zu zweit Paar Céline Huber und Melanie Haller hatte den ersten Wettkampf zusammen. Die beiden präsentierten eine Kür mit Band zu Spanischer Musik. Gekleidet als Toreros agierten sie präzise und synchron mit dem Band über die Bühne. Sie erhielten die Note 9.11.

Flurina Kammermann startetet zum ersten Mal als Einzelturnerin. Trotz grosser Nervosität zeigte Flurina eine souveräne Kür mit dem Reifen. Mit einem grossen Lachen im Gesicht präsentierte sie Ihr Notenblatt mit der hervorragenden Note von 8.93. Ebenfalls mit grosser Nervosität trat die Einzel Turnerin Melanie Haller auf die Bühne. Auch sie zeigte eine Kür mit dem grössten Handgerät, dem Reifen. Melanie erhielt die für Ihre Vorführung die Note 9.24. Der Chef von all diesen Gymnastinnen, Remo Murer, zeigte eine Kür mit Ball. Wie gewohnt präsentierte er eine Wunderschöne und anspruchsvolle Kür. Auch begeisterte sein eigens angefertigtes Dress mit dem Turnfestlogo darauf. Remo erhielt für seine Dynamische Vorführung die Note 9.42 und hatte gleich dazu einen grossen Presseauftritt in der Aargauer Zeitung.

Eine Woche später startete frühmorgens der DTV Muhen den 3.- teiligen Wettkampf am Kantonalfest in Muri mit der „En vouge“-Übung, ohne Handgerät. Eine grosse Überraschung war der neu einstudierte Teil der Übung. Alle waren gespannt, wie dieser beim Publikum ankommt. Mit viel Elan und einem grossen Strahlen über alle Gesichter wurde geturnt. Das Wetter stand auf unserer Seite und es war trotz nicht allzu grossem Publikum sehr angenehm zum Turnen. Mit dieser Leistung erhielten wir eine Schlussnote von 9.33 und wir waren begeistert über den guten Start. Nachdem sich alle Keulenturnerinnen gegenseitig geschminkt und frisiert hatten, ging es über das Festgelände in die Turnhalle Bachmatten von Muri.

Nach einem guten Start in die Übung gingen jedoch ein oder zwei Keulen verloren. Wir waren erfreut, keinen Feldübertritt zu sehen. Mit viel Schwung ging es durch die Übung, in der sich leider eine der Turnerinnen verletzte. Nichts desto trotz, für ein wunderschön lächelndes Schlussfoto hat es gereicht. Die Keulengymnastinnen wurden mit einer Note von 9.04 belohnt.

Kurze Zeit später durften die Aktivturnerinnen ihre Übung mit Band präsentieren. Trotz Nervosität verlief die schwierige Kür mit vielen Wurfelementen so gut, dass alle Turnerinnen zufrieden vom Feld gehen durften. Diese Leistung wurde mit einer Note von 8.93 belohnt und reichte somit für den 4. Platz im einteiligen Vereinswettkampf.

Zum Schluss gegen Mittag zeigte uns unser Aerobic-Team ihre powergeladene neue Übung auf der Cooparena Bühne. Das Team hatte seit der Kantonalmeisterschaft in Wettingen einige Änderungen vorgenommen. Dank dem grossartigen Einsatz von Ayana, die kurzfristig eingesprungen ist, hat sich das Team gesteigert. Sie erreichten die gute Schlussnote von 8.62.

Durch diese guten Leistungen des ganzen Vereins erreichten wir die Schlussnote von 26.99 und somit den 17. Rang der 4. Stärkeklasse mit 110 teilnehmenden Vereinen.

Den Abschluss bildete die Schlussfeier. Frisch erholt nahm der Damenturnverein Muhen an der Grossraumvorführung mit Ball teil. Über 30 Turnende aus dem ganzen Verein übten diese kantonale Choreographie ein. Wir danken Remo Murer für seinen Einsatz am Turnfest und der Schlussvorführung. Dieser schöne Abschluss wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.