Am Wochenende vom 23./24. März finden in Birmensdorf die Dressurtage des Kavallerievereins Limmattal statt. In der Reithalle Vogelsang tragen die Teilnehmenden mit Pferden ab vier Jahren Wettkämpfe bis Stufe GA07 aus.

Am Samstagmorgen beginnt die Veranstaltung um 7.30 Uhr mit dem Programm GA01. Diese Prüfung eignet sich sowohl für Einsteiger in den Dressursport wie auch für geübtere Reiterinnen und Reiter auf jungen Pferden. Um 12.30 Uhr geht es weiter mit dem Programm GA03, welches die Teilnehmenden mit anderen Figuren fordert.

Anspruchsvollere Programme am Sonntag

Am Sonntag finden zwei Prüfungen mit höheren Schwierigkeitsgraden statt. Erneut um 7.30 Uhr startet der Wettkampftag mit dem Programm GA05, welches das grösste Starterfeld aufweist und somit hohe Spannung verspricht. Um 13 Uhr folgt die letzte Prüfung mit dem Programm GA07. In dieser Prüfung müssen die Reiterpaare unter anderem eine Kurzkehrtwendung und Verstärkungen in allen Gangarten zeigen.

Der Kavallerieverein Limmattal freut sich auf viele sportliche Höchstleistungen und zahlreiche pferdebegeisterte Zuschauer. Neben spannendem Pferdesport wird auch niemand hungrig nach Hause gehen müssen: Eine Festwirtschaft sorgt an beiden Tagen von früh bis spät für das Wohl der Wettkämpfer und Gäste.

Mehr Informationen und Startlisten: www.kvlimmattal.ch